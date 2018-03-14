Прямой эфир

Режиссер «Экипажа» и «Легенды № 17» снимет фильм «Мастер и Маргарита»

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режиссер фильмов «Экипаж» и «Легенда № 17» Николай Лебедев снимет новую экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании «Марс Медиа».

Продюсерами фильма выступят Рубен Дишдишян («Марс Медиа»), Константин Эрнст («Первый канал»), Игорь Толстунов («Профит») и Леонард Блаватник («Амедиа Продакшн»). Бюджет картины составляет 800 млн рублей. В прокат лента «Мастер и Маргарита» выйдет в 2021 году, сообщает сайт kp.ru.

«Технологическое состояние российского кинематографа сегодня позволяет приступить к экранизации, адекватно воспроизводящей фантасмагорию булгаковского воображения», — заявил Константин Эрнст. 

Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» экранизировали в РФ уже дважды. Первая экранизация была снята в 1994 году, но публична была показана только в 2006-м, режиссером картины выступил Юрий Кара, главную роль в ленте исполнила Анастасия Вертинская. Вторая экранизация вышла в 2005 году, телесериал поставил Владимир Бортко.

Ранее портал iz.ru сообщал, что роман «Мастер и Маргарита» возглавил рейтинг книг Минобразования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эрнст попал в список влиятельнейших медиаперсон мира
Режиссер Звягинцев получил кинопремию «Сезар»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017