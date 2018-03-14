Режиссер «Экипажа» и «Легенды № 17» снимет фильм «Мастер и Маргарита»

Режиссер фильмов «Экипаж» и «Легенда № 17» Николай Лебедев снимет новую экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании «Марс Медиа».

Продюсерами фильма выступят Рубен Дишдишян («Марс Медиа»), Константин Эрнст («Первый канал»), Игорь Толстунов («Профит») и Леонард Блаватник («Амедиа Продакшн»). Бюджет картины составляет 800 млн рублей. В прокат лента «Мастер и Маргарита» выйдет в 2021 году, сообщает сайт kp.ru.

«Технологическое состояние российского кинематографа сегодня позволяет приступить к экранизации, адекватно воспроизводящей фантасмагорию булгаковского воображения», — заявил Константин Эрнст.

Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» экранизировали в РФ уже дважды. Первая экранизация была снята в 1994 году, но публична была показана только в 2006-м, режиссером картины выступил Юрий Кара, главную роль в ленте исполнила Анастасия Вертинская. Вторая экранизация вышла в 2005 году, телесериал поставил Владимир Бортко.

Ранее портал iz.ru сообщал, что роман «Мастер и Маргарита» возглавил рейтинг книг Минобразования.