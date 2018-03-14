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Выставка царских книг открылась в Хабаровске

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Фото: РИА Новости
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Уникальная выставка книг из личной коллекции царской семьи открылась в Хабаровске. Экспонаты были присланы в Хабаровск лично императором Николаем II.

Сегодня, 14 марта, в краевом Научно-исследовательском центре книжных памятников открылась уникальная книжная выставка. В первом зале будет представлены издания, посвященные истории книгопечатания. Хабаровчане смогут увидеть самые редкие, старые и интересные фолианты. А во втором зале музея разместится изюминка выставки — книги из личной библиотеки царской семьи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Издания из библиотеки Романовых были присланы лично Николаем II, когда он был еще цесаревичем. В пожелании Николай Александрович написал, что издания из личного фонда присланы для того, «чтобы к его книгам был доступ». Он стал одним из первых дарителей и основателей Приамурского отдела Императорского русского географического общества.

Как рассказала главный библиотекарь отдела Дальневосточной государственной научной библиотеки «Центр консервации документов и изучения книжных памятников» Наталья Радишаускайте, по некоторым данным он прислал 453 издания. Точную цифру назвать невозможно, потому что многие присланные им издания были утрачены, а на многих других отсутствуют владельческие знаки.

Также, гости выставки смогут увидеть одну из первопечатных книг, которая датируется 1482 годом. Будет представлено и издание русского первопечатника Ивана Федорова 1581 года, которое напечатано еще старой кириллицей. Помимо этих редчайших изданий, будет представлено несколько палеотипов — так назывались печатные книги, которые издавались с 1501 до 1551 года. В мире осталось всего около 70 палеотипов, написанных кириллицей.

Экспонаты, представленные в музее, очень редко выставляют для показа. Выставка тематически размещена в двух залах музея. Увидеть экспозицию можно будет до 18 марта 2018 года.

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