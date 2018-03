Сноуден сообщил об участии нового директора ЦРУ в пытках

Новый директор ЦРУ Джина Хаспел играла важную роль в системе пыток. Такое заявление в Twitter сделал экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден в ответ на пост президента США Дональда Трампа о кадровых перестановках в разведывательном управлении и в Госдепартаменте.

«Новый директор ЦРУ играла ключевую роль в применении пыток к подозреваемым и в их незаконном сокрытии. Ее имя указано в сверхсекретном указе, согласно которому все записи должны быть уничтожены, чтобы не попасть в конгресс. Невероятно», — написал Сноуден.

В посте бывший сотрудник американских спецслужб опубликовал ссылку на статью The New York Times, в которой сообщается, что Хаспел в 2002 году наблюдала за пытками двух человек, подозреваемых в терроризме, а позже принимала участие в уничтожении видеокассет, подтверждавших жестокие допросы в секретной тюрьме в Таиланде.

The new CIA director was a key part of the torture program and its illegal cover-up. Her name was on the Top Secret order demanding the destruction of tapes to prevent them being seen by Congress. Incredible. https://t.co/HjVHCPCbpo https://t.co/VamIGa1A8w