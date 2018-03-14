Прямой эфир

Сноуден сообщил об участии нового директора ЦРУ в пытках

0
Фото: Global Look Press/dpa/Friso Gentsch
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый директор ЦРУ Джина Хаспел играла важную роль в системе пыток. Такое заявление в Twitter сделал экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден в ответ на пост президента США Дональда Трампа о кадровых перестановках в разведывательном управлении и в Госдепартаменте.

«Новый директор ЦРУ играла ключевую роль в применении пыток к подозреваемым и в их незаконном сокрытии. Ее имя указано в сверхсекретном указе, согласно которому все записи должны быть уничтожены, чтобы не попасть в конгресс. Невероятно», — написал Сноуден.

В посте бывший сотрудник американских спецслужб опубликовал ссылку на статью The New York Times, в которой сообщается, что Хаспел в 2002 году наблюдала за пытками двух человек, подозреваемых в терроризме, а позже принимала участие в уничтожении видеокассет, подтверждавших жестокие допросы в секретной тюрьме в Таиланде.

Сноуден написал также, что с высокой долей вероятности новый директор ЦРУ не сможет посещать страны Евросоюза без риска быть арестованной.

«Интересно: новый директор ЦРУ Джина Хаспел, которая «пытала людей», вероятно, не сможет приезжать в ЕС на встречи с главами других спецслужб без риска быть арестованной из-за жалобы берлинского ECCHR в прокуратуру Германии», — написал Сноуден.

Европейский центр по конституционным правам и правам человека попросил власти ФРГ в июне прошлого года выдать ордер на арест Джины Хаспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме, передает НСН. Поводом, по информации СМИ, стало дело Абу Зубайды, которого пытали в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде 83 раза.

Портал iz.ru писал ранее, что американский президент Дональд Трамп накануне объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США. Причиной отставки стали возникшие между ними разногласия, в частности, по ядерной сделке Ирана.

Тиллерсона сменил директор ЦРУ Майк Помпео, а Джина Хаспел была назначена на его должность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ: в Германии рассматривают запрос на арест нового главы ЦРУ
В США правозащитники выступили против новых назначений Помпео и Хаспел

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017