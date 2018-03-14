Сноуден сообщил об участии нового директора ЦРУ в пытках

Новый директор ЦРУ Джина Хаспел играла важную роль в системе пыток. Такое заявление в Twitter сделал экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден в ответ на пост президента США Дональда Трампа о кадровых перестановках в разведывательном управлении и в Госдепартаменте.

«Новый директор ЦРУ играла ключевую роль в применении пыток к подозреваемым и в их незаконном сокрытии. Ее имя указано в сверхсекретном указе, согласно которому все записи должны быть уничтожены, чтобы не попасть в конгресс. Невероятно», — написал Сноуден.

В посте бывший сотрудник американских спецслужб опубликовал ссылку на статью The New York Times, в которой сообщается, что Хаспел в 2002 году наблюдала за пытками двух человек, подозреваемых в терроризме, а позже принимала участие в уничтожении видеокассет, подтверждавших жестокие допросы в секретной тюрьме в Таиланде.

The new CIA director was a key part of the torture program and its illegal cover-up. Her name was on the Top Secret order demanding the destruction of tapes to prevent them being seen by Congress. Incredible. https://t.co/HjVHCPCbpo https://t.co/VamIGa1A8w — Edward Snowden (@Snowden) 13 марта 2018 г.

Сноуден написал также, что с высокой долей вероятности новый директор ЦРУ не сможет посещать страны Евросоюза без риска быть арестованной.

«Интересно: новый директор ЦРУ Джина Хаспел, которая «пытала людей», вероятно, не сможет приезжать в ЕС на встречи с главами других спецслужб без риска быть арестованной из-за жалобы берлинского ECCHR в прокуратуру Германии», — написал Сноуден.

Европейский центр по конституционным правам и правам человека попросил власти ФРГ в июне прошлого года выдать ордер на арест Джины Хаспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме, передает НСН. Поводом, по информации СМИ, стало дело Абу Зубайды, которого пытали в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде 83 раза.

Портал iz.ru писал ранее, что американский президент Дональд Трамп накануне объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США. Причиной отставки стали возникшие между ними разногласия, в частности, по ядерной сделке Ирана.

Тиллерсона сменил директор ЦРУ Майк Помпео, а Джина Хаспел была назначена на его должность.