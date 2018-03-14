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Амулет из человеческого черепа нашли археологи в Ростовской области

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При раскопках в древнем Азаке в Ростовской области археологи нашли треугольную бирку, при изучении в ней распознали отшлифованный амулет из человеческого черепа.

Большую костяную пластину ученые изначально приняли за товарную бирку. Ее передали антропологу, который выяснил, что предмет изготовлен из человеческого черепа. По версии археологов, амулет использовался в лечебных целях, сообщает сайт RostovGazeta.

Ученые также объясняют, что амулеты и прочие предметы, изготовленные из человеческих костей, были вполне привычны для средневековой Европы и для Азака.

Как сообщал портал iz.ru, сотрудников одного из кладбищ в итальянском Турине задержали за вскрытие могил. Они доставали из захоронений черепа и ценности, а затем относили в ломбард.

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