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Новое лекарство от клещевого энцефалита разрабатывают в Новосибирске

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Ученые Сибирского отделения РАН получили президентский грант на разработку нового лекарства против клещевого энцефалита. Доклинические испытания этого средства проходили еще два года назад. Теперь же федеральные деньги пойдут на продолжение исследований.

Как отмечает ресурс vn.ru, полученное лекарство в сотни раз эффективнее иммуноглобулина и нетоксично. В его основе белки, которые должны взаимодействовать с так называемым химерным антителом. Его разработали ученые института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, соединив молекулы белка человека и мыши. Сейчас специалистам предстоит выяснить, как антитело влияет на известные типы вируса: дальневосточный, сибирский и европейский.

Из президентского фонда на продолжение исследований в течение двух лет будет выделяться по 600 тыс. рублей. Ученым предстоит провести клинические испытания лекарства на людях. По предварительным подсчетам, прежде чем вещество появится в аптеках, пройдет еще около 10 лет.

Портал iz.ru сегодня сообщил о том, что, по данным Роспотребнадзора Алтайского края, в 2018 году в этом регионе ожидается большое количество клещей. Первые появятся уже в конце марта.

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