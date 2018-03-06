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Борьбу с клещами и комарами начнут с мая в зеленых зонах Ялты

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В мае парки и скверы Ялты начнут обрабатывать специальными препаратами для предотвращения распространения там природно-очаговых и трансмиссивных инфекций. Об этом сообщил замглавы городской администрации Михаил Антошкин.

По данным Роспотребнадзора, которые приводит ИА «Крыминформ», на территории полуострова в 2017 году было зарегистрировано 19 случаев заболевания инфекционным клещевым боррелиозом, 11 — марсельской лихорадкой и два случая заражения телурией.

Как сказал чиновник, эта статистика говорит о том, что на территории региона необходимо организовать масштабные профилактические мероприятия. В обязательном порядке должны быть обработаны не только скверы и парки, но также санатории и лагеря. На этот год на эти цели администрация Ялты выделила 96 тыс. рублей.

 

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