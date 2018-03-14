Большое количество клещей ожидают в этом сезоне на Алтае

Высокую численность и активность клещей прогнозируют в 2018-м в Алтайском крае. Об этом предупреждает краевой Роспотребнадзор.

Каждый год первых клещей начинают регистрировать во второй-третьей декаде марта. Они появляются в предгорных районах и южной лесостепи. Клещи просыпаются с установлением плюсовых температур и появлением первых проталин.

В ведомстве напоминают, что жители края еще могут пройти курс прививок. У человека, который прошел полный курс, формируется прививочный иммунитет к заболеванию. Тем, кто сделал первую прививку осенью, необходимо завершить вакцинацию в марте или начале апреля.

А тем, кто еще не привит, необходимо провести курс экстренной вакцинации. Это две прививки с интервалом в месяц, а затем однократная ревакцинация через год.

Как сообщает ресурс altapress.ru, в 2017 году в региональные больницы в связи с укусами клещей обратились 12 тыс. человек. Из них 32 человека заболели вирусным энцефалитом.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что парки и скверы Ялты в мае начнут обрабатывать специальными препаратами от комаров и клещей.