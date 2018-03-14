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Детский поэтический марафон состоится в Сыктывкаре

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II Межрегиональный малый поэтический марафон начнется 21 марта в Национальной детской библиотеке Коми. Поэтическая эстафета, в которой принимают участие юные и молодые поэты республики, стала уже традиционной. Она проводится каждый год в Сыктывкаре. Символ марафона — разноцветный шарфик, который, как эстафетную палочку, передают друг другу участники после своего выступления.

ИА «Комиинформ» отмечает, что в 2017 году марафон вышел на региональный уровень. Дети читали стихи на коми, коми-пермяцком, татарском, марийском и русском языках. Во время его проведения были показаны видеовыступления ребят из Башкирии, Хакасии, Марий Эл и Омской области, а также из отдаленных районов республики.

В этом году дети представят новые художественные произведения собственного сочинения. Кроме того, на празднике будет открыта книжная выставка «Томöсь да енбиаöсь», которая познакомит с творчеством молодых литераторов с 2016 по 2018 годы.

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