Тюменцы смогут слушать стихи во время поездки в автобусах

Пассажиры автобусов смогут слушать стихотворения во время поездки в Тюмени, соответствующая инициатива размещена на портале «Я решаю».

Инициативу о прослушивании записей стихотворений выдвинули общественники Тюмени. Начать планируется с трансляции в вагонах аэроэкспресса, так как интервалы между остановочными пунктами составляют 7–10 минут, сообщает megatyumen.ru.

Впоследствии, при положительных отзывах и успехе проекта, возможно транслирование стихотворных произведений в другом общественном транспорте.

По словам общественников, подобные записи во время движения будут способствовать знакомству пассажиров с известными писателями, поэтами. Планируется транслировать как классиков, так и современных поэтов.