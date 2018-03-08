Путин поздравил женщин стихотворением Андрея Дементьева

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем и прочитал им стихотворение поэта Андрея Дементьева.

Глава государства обратился к россиянкам с традиционным поздравлением, отметив, что «сердце женщины — самое верное, ее прощение — самое пронзительное, а материнская любовь поистине безгранична».

Российский лидер обратил внимание на труд многодетных матерей, а также тех, кто воспитывает в своих семьях приемных детей.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.