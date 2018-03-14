Дети Хокинга рассказали о его смерти

Дети британского физика-теоретика и популяризатора науки Стивена Хокинга подтвердили смерть ученого.

Его дочь Люси, а также сыновья Роберт и Тимоти сделали совместное заявление, в котором отметили роль отца в развитии мировой науки.

«Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет», – приводит их слова Associated Press.

Стивен Хокинг скончался в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже рано утром в среду, 14 марта. Причина смерти пока неизвестна.