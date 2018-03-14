Прямой эфир

Дети Хокинга рассказали о его смерти

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дети британского физика-теоретика и популяризатора науки Стивена Хокинга подтвердили смерть ученого.

Его дочь Люси, а также сыновья Роберт и Тимоти сделали совместное заявление, в котором отметили роль отца в развитии мировой науки.

«Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет», – приводит их слова Associated Press.

Стивен Хокинг скончался в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже рано утром в среду, 14 марта. Причина смерти пока неизвестна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Астрофизик Нил Тайсон скорбит в связи со смертью Стивена Хокинга
Стивен Хокинг предсказал «адскую жару» на Земле

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017