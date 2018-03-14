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Астрофизик Нил Тайсон скорбит в связи со смертью Стивена Хокинга

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Фото: Getty Images/MICHAEL CAMPANELLA
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Американский астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон выразил соболезнования в связи с кончиной британского физика-теоретика Стивена Хокинга. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Тайсона, уход Стивена Хокинга оставил после себя интеллектуальный вакуум.

«Подумайте о нем как о вакуумной энергии, пронизывающей ткань пространства-времени», – написал ученый.

Всемирно известный британский физик Стивен Хокинг скончался в возрасте 76 лет.

Хокинг был одним из основоположников квантовой космологии, специализировался на изучении черных дыр.

Он автор множества научно-популярных книг, в том числе таких, как «Краткая история времени», «Черные дыры и молодые вселенные», «Мир в ореховой скорлупке» и других.

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Стивен Хокинг в 1999 году на международной молодежной конференции в Германии
Фото: TASS/Wolfgang Kumm
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В январе 2018 года ученый был участником медиа-проекта
Фото: TASS/PA Images/Joe Giddens
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В 2012 году Хокинг стал лауреатом специальной премии Юрия Мильнера по фундаментальной физике
Фото: TASS
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Физик во время полета на Zero Gravity Jet, 2007 год
Фото: TASS
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Стивен Хокинг вместе с актерами, которые сыграли главные роли в фильме «Теория всего» («Вселенная Стивена Хокинга»), 2014
Фото: TASS
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Стивен Хокинг в 2012 году
Фото: TASS
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На встрече с Папой Римским Франциском, 2016 год
Фото: TASS
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