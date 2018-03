Астрофизик Нил Тайсон скорбит в связи со смертью Стивена Хокинга

Американский астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон выразил соболезнования в связи с кончиной британского физика-теоретика Стивена Хокинга. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Тайсона, уход Стивена Хокинга оставил после себя интеллектуальный вакуум.

«Подумайте о нем как о вакуумной энергии, пронизывающей ткань пространства-времени», – написал ученый.

His passing has left an intellectual vacuum in his wake. But it's not empty. Think of it as a kind of vacuum energy permeating the fabric of spacetime that defies measure. Stephen Hawking, RIP 1942-2018. pic.twitter.com/nAanMySqkt