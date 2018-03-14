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Директора контрразведки Австрии заподозрили в коррупции

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Фото: Global Look Press/Eibner-Pressefoto
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Директор Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом при МВД Австрии Петер Гридлинг оказался в центре коррупционного скандала. В связи с расследованием он временно отстранен от должности.

Глава МВД Херберт Кикль сообщил, что расследование ведется в отношении нескольких сотрудников контрразведки, которых обвиняют в коррупции. Среди подозреваемых фигурирует и Гридлинг.

Министр отметил, что он будет восстановлен в должности, если подозрения не подтвердятся. На период расследования исполнять обязанности Гридлинга будет начальник отдела стратегического анализа контрразведки Доминик Фашинг, передает ТАСС.

«МВД никоим образом не пытается оказать давление на ход расследования. Я заинтересован в честном разбирательстве и установлении всех фактов», — резюмировал Кикль.

Сотрудников спецслужбы подозревают в коррупции по делу о тайной передаче Южной Корее заграничных паспортов граждан Северной Кореи и присвоении бюджетных средств.

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