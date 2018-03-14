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Экс-президента Южной Кореи Ли Мён Бака обвинили в коррупции

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Фото: Global Look Press/Shen Hong
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Бывшему президенту Южной Кореи Ли Мён Баку предъявили обвинения в коррупции.

По данным агентства Yonhap News Agency, Ли Мён Бак даст в прокуратуре показания в связи с обвинениями. 

Он станет пятым южнокорейским президентом, ставшим фигурантом уголовного разбирательства. 

Таким образом из семи предыдущих президентов Южной Кореи только двум не были предъявлены уголовные обвинения.

Ранее сообщалось, что прокуратура Южной Кореи запросила для другого экс-президента страны Пак Кын Хе наказание в виде лишения свободы сроком на 30 лет.

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