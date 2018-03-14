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В Италии обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны

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Фото: Global Look Press/Michele Spatari
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В итальянском Фано на Адриатическом побережье был обнаружен снаряд времен Второй мировой войны, в связи с чем из города эвакуировали более 20 тыс. жителей.

Мэр Марке Массимо сообщил, что в опасной зоне оказались район местной набережной, исторический центр и ряд южных кварталов города. Также были эвакуированы городская больница и железнодорожный вокзал, передает «РИА Новости».

Жителей, оказавшихся в опасной зоне, разместят на ночевку в местных спортивных залах и учебных заведениях. Они смогут вернуться в свои дома не раньше второй половины дня среды.

В настоящий момент на месте происшествия работают военные саперы. Вес авиабомбы английского производства составляет 225 кг. 

Она была обнаружена во время строительных работ. Ожидается, что специалисты отвезут ее в море, после чего подорвут.

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