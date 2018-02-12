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Аэропорт Лондона был закрыт из-за бомбы времен Второй мировой войны

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Tolga Akmen
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Аэропорт Лондон-Сити закрыт из-за обнаруженной неподалеку бомбы времен Второй мировой войны.

Информацию об этом распространила пресс-служба полиции города в воскресенье, 11 февраля.

Бомба, предположительно немецкая, была обнаружена при проведении работ в реке Темзе недалеко от единственной взлетно-посадочной полосы аэропорта, сообщает ТАСС.

Из-за находки отменены все рейсы воздушной пристани.

28 января портал iz.ru рассказал, что саперы более суток не могли обезвредить неразорвавшуюся бомбу Второй мировой войны, обнаруженную в гонконгском районе Ван Чай.

Американский снаряд весом почти полтонны найден рабочими при строительстве новой ветки метро. Его длина составляет 140 см, а диаметр — 45 см.

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