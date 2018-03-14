Владимир Путин посетит форум «Россия — страна возможностей»

Президент РФ Владимир Путин 15 марта посетит итоговое мероприятие форума «Россия — страна возможностей» (РСВ). По словам собеседников «Известий» в оргкомитете, планируется выступление главы государства и его участие в пленарной дискуссии. Возможность приезда главы государства на форум подтвердил «Известиям» и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Открытая платформа «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента, среди ее организаторов — крупнейшие образовательные учреждения, бизнес-объединения и некоммерческие общественные институты. Форум, который с 13 по 15 марта проходит в Москве в 75-м павильоне ВДНХ, собрал более 6 тыс. представителей всех 13 проектов платформы из разных регионов страны. В их числе — представители творческой молодежи, активисты школьного самоуправления, волонтеры, лидеры молодежных НКО, начинающие предприниматели и специалисты из разных сфер.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Известий», примет ли Владимир Путин участие в работе форума, ответил: «Возможно». Ранее о готовящемся визите главы государства «Известиям» рассказали три собеседника в оргкомитете.

В работе форума заявлены лекции и мастер-классы, в ходе которых руководители федеральных органов власти обсудят с участниками такие темы, как государство и институты в современном мире, внедрение новых технологий, управление и лидерство, предпринимательство и стартапы, исторические ценности, социальные инициативы и волонтерство, творчество и креативные индустрии, саморазвитие, профессиональный рост и карьера, семья, здоровье.

Среди приглашенных чиновников, планирующих рассказать о современной системе госуправления и поддержке перспективных инициатив, — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, помощник президента Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков и помощник главы государства Андрей Фурсенко. Из числа представителей общественных организаций, бизнеса и IT-отрасли ожидаются координатор молодежного предпринимательства «Опоры России» Артем Андросов, президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, председатель совета директоров Тинькофф банка Олег Тиньков, а также топ-менеджеры компаний Group-IB, Mail.Ru Group, «Астраросса дизайн», «Лаборатория Касперского», «Ростелеком» и «Яндекс». Они расскажут участникам о запуске новых технологий и перспективах цифровизации.

Ожидают на форуме и глав регионов — планируется, что мероприятие посетят руководители Калининградской, Тульской и Новгородской областей, врио губернаторов Самарской, Ивановской, Орловской и Новосибирской областей. Они поделятся с участниками идеями по развитию территорий. О перспективах освоения космоса расскажут гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров, космонавты Сергей Крикалев, Александр Лазуткин и Сергей Рязанский. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков выступит с лекцией «О стране с любовью».

Запланирована на форуме и деловая программа. В формате «вопрос-ответ» с участниками пообщается председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Пройдут встречи с министром экономического развития Максимом Орешкиным и министром обороны Сергеем Шойгу. Свой мастер-класс проведет первый вице-премьер Игорь Шувалов, с лекциями перед участниками выступят министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Сбербанка Герман Греф.

В работе различных секций форума также примут участие доверенные лица кандидата в президенты Владимира Путина. Так, сопредседатель предвыборного штаба Елена Шмелева проведет дискуссионную площадку, посвященную вопросам образования.

— Доверенные лица будут находиться на площадках форума в рамках своей профессиональной деятельности. Они не представляются доверенными лицами и не ведут никакой агитации, — пояснил «Известиям» пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов.

Впервые презентация проектов форума состоялась в октябре 2017 года на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Оргкомитет фестиваля и платформы возглавил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Тогда же он заявил, что платформа конкурсов РСВ для молодежной аудитории призвана обеспечить кадровые и социальные лифты для молодых людей, готовых работать на благо страны.

В экспертной среде возможное участие президента в финале молодежного форума называют заключительным перед выборами, а значит, можно ожидать и знаковых заявлений о дальнейшей работе государства с молодежью. Эти заявления, полагает политолог Андрей Колядин, станут во многом «определяющими развитие молодежной политики и внутриполитической повестки в целом».

— Косвенно подготовка и обработка предложений по молодежной политике началась уже в конце 2016 года. Стоит напомнить, что в прошлом году глава государства принял концепцию «Десятилетия материнства и детства», — напомнил эксперт.

По его мнению, в данном случае приезд главы государства на форум логичен: Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что именно дети и молодежь — будущее нашей страны.