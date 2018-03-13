СМИ: Трамп обсудит с Мэй дело об отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля

Президент США Дональд Трамп рассчитывает обсудить с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй инцидент с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Bloomberg.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к совершенному 4 марта в Солсбери отравлению экс-полковника ГРУ 66-летнего Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам британского премьер-министра, Скрипаль и его дочь могли быть отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обвинения в адрес России чушью. Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Россия потребовала от британской стороны получить доступ ко всем материалам по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, однако Лондон ответил на требование Москвы отказом.

Ранее портал iz.ru сообщал, что посол Великобритании в РФ Лори Бристоу прибыл в МИД России, куда он был вызван в связи с расследованием покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.