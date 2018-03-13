Посол Великобритании в Москве вызван в МИД России

Посол Великобритании Лори Бристоу вызван в Министерство иностранных дел России во вторник, 13 марта. Об этом сообщают в российском дипломатическом ведомстве.

Визит Бристоу подтвердили в посольстве Великобритании, заявив, что он встретится с замглавы российского МИДа Владимир Титовым. На данный момент подробности встречи неизвестны.

Ранее портал iz.ru сообщал, что британская сторона ответила отказом на официальный запрос России к Лондону о предоставлении доступа ко всем материалам по делу Скрипаля.

Сергей Лавров заявил, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению экс-сотрудника ГРУ, а также уточнил, что пока Лондон не ответит на требование обеспечить доступ к отравляющему веществу, Россия не будет отвечать на ультиматум Британии.