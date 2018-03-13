В Великобритании госпитализировали человека из-за подозрительной посылки

Один человек был госпитализирован из-за подозрительной посылки, которую во вторник доставили в здание Нормана Шоу парламента Великобритании в Лондоне. По факту случившегося полиция проводит расследование, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

«Специалисты находятся на месте событий, проводится экспертиза посылки. На месте дежурят сотрудники скорой помощи. Один человек направлен в больницу из соображений предосторожности», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщал портал iz.ru, накануне в здании парламента Великобритании в Лондоне было обнаружено подозрительное вещество. Эвакуация людей не проводилась.