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Подозрительное вещество обнаружили в парламенте Великобритании

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Фото: Global Look Press/Rmv/Ollie Millington
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Подозрительное вещество обнаружено в парламенте Великобритании в Лондоне. Здание оцеплено полицией.

Эвакуация людей пока не проводится, передает «РИА Новости».

Местное издание Times сообщило ранее, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может «предъявить России официальные обвинения» в попытке отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь нервно-паралитическим веществом, напоминает НСН.

Власти Великобритании прежде всего должны «разобраться у себя» по делу о попытке убийства Скрипаля, а уже потом говорить о «российском следе» в этом преступлении, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.

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