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Жительница Татарстана несколько часов держала приставов в плену

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На жительницу Елабужского района в Татарстане завели уголовное дело за незаконное лишение свободы судебных приставов, женщина несколько часов не давала им выйти из квартиры.

Приставы наведались домой к подозреваемой для описи имущества за долги. 35-летняя женщина была пьяна. Сначала она не давала трем сотрудникам работать, кричала и ругалась матом, а затем не позволила покинуть дом, сообщает сайт ProKazan.ru.

Три сотрудницы УФССП не могли покинуть жилье в течение трех часов. После происшествия управление судебных приставов написало заявление в полицию. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное лишение свободы».

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