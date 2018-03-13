Жительница Татарстана несколько часов держала приставов в плену

На жительницу Елабужского района в Татарстане завели уголовное дело за незаконное лишение свободы судебных приставов, женщина несколько часов не давала им выйти из квартиры.

Приставы наведались домой к подозреваемой для описи имущества за долги. 35-летняя женщина была пьяна. Сначала она не давала трем сотрудникам работать, кричала и ругалась матом, а затем не позволила покинуть дом, сообщает сайт ProKazan.ru.

Три сотрудницы УФССП не могли покинуть жилье в течение трех часов. После происшествия управление судебных приставов написало заявление в полицию. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное лишение свободы».