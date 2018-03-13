Лоза уточнил информацию о трагедии с погибшим от стаи собак под Истрой

Женщину в Подмосковье от собак спасал не молодой человек племянницы Юрия Лозы, это сделал другой мужчина. Об этом рассказал российский певец. Однако это не меняет дела, считает музыкант, так как собаки разорвали его родственника на этом же месте через два часа после первой трагедии.

«Ведь Олега собаки загрызли на том же месте через два часа, и именно он своей смертью привлек внимание к этой проблеме, и сейчас ею занимаются уже на всех уровнях», — написал автор и исполнитель песен в Facebook.

Юрий Лоза сообщил накануне, что его племянница беременна от мужчины, которого собаки загрызли, когда он спасал женщину от стаи.

«Да, от собак ее отбил другой мужчина, да, не мой родственник оказался героем», — добавил музыкант.

По словам музыканта, в настоящее время пострадавшая находится в реанимации, но должна выкарабкаться.

Напомним, в минувшее воскресенье стая собак напала на мужчину и женщину в поселке Курсаково в Истринском районе Подмосковья. Мужчина на месте скончался от укусов животных, женщину госпитализировали.

По предварительным данным, стая жила на арендованной территории, где расположено небольшое строение. Хозяин владения не живет там, а в помещении дежурит охранник. По словам местных жителей, на территории обитали около 15 собак, которые неоднократно нападали на людей и домашний скот, пишет сетевое издание m24.ru.

По информации местных властей, собак уже поймали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.