В Петербурге ледяная глыба упала на припаркованные авто

В Санкт-Петербурге с крыши одного из домов ледяная глыба упала на припаркованные у здания автомобили. Инцидент произошел на пересечении Малого проспекта и улицы Полозова.

От падения наледи пострадали два автомобиля, раненых нет.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб города, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, в феврале в городе произошло несколько случаев падения наледи на прохожих. По фактам некоторых инцидентов возбуждены уголовные дела.

Как писал iz.ru, власти Северной столицы сообщали о намерении привлечь к очистке крыш домов руферов.