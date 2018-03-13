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В Петербурге ледяная глыба упала на припаркованные авто

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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В Санкт-Петербурге с крыши одного из домов ледяная глыба упала на припаркованные у здания автомобили. Инцидент произошел на пересечении Малого проспекта и улицы Полозова.

От падения наледи пострадали два автомобиля, раненых нет.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб города, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, в феврале в городе произошло несколько случаев падения наледи на прохожих. По фактам некоторых инцидентов возбуждены уголовные дела.

Как писал iz.ru, власти Северной столицы сообщали о намерении привлечь к очистке крыш домов руферов. 

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