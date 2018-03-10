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В Белоруссии пять человек пострадали из-за падения снега с крыши

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Гомеле из-за падения снега с крыши катка пострадали пять человек, в том силе двое детей. Об этом сказано в Twitter-аккаунте министерства по чрезвычайным ситуациям Белоруссии.

По обновленной информации, были госпитализированы пятеро пострадавших, в том числе двое детей 7 и 11 лет. По словам медиков, жизням потерпевших ничто не угрожает.

10 марта в Санкт-Петербурге с крыши на прохожих упала глыба льда, серьезно пострадала одна женщина.

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