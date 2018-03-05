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После падения снега на мать с ребенком под Мурманском возбуждено дело

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Уголовное дело возбуждено по факту схода снега с крыши здания администрации закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Видяево. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Мурманской области.

Инцидент произошел 1 марта. В результате происшествия пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний ребенок. Потерпевшие были доставлены в больницу.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — сказано в сообщении.

На данный момент устанавливается «вина конкретного должностного лица», ответственного за организацию уборки кровли от снега. Обстоятельства происшествия выясняются.

В феврале было возбуждено уголовное дело после падения наледи на женщину в Санкт-Петербурге. Потерпевшая получила сотрясение мозга.

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