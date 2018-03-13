Вооруженный «Калибрами» «Адмирал Эссен» взял курс на Средиземное море

Вооруженный ракетными комплексами «Калибр-НК» российский фрегат «Адмирал Эссен» вышел в текущем году в первый дальний поход в Средиземное море. Об этом во вторник сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.

Корабль взял курс из Севастополя на черноморские проливы, передает «РИА Новости».

Экипаж фрегата провел корабельные учения. Были отработаны задачи по поражению условного противника комплексом «Калибр-НК», плаванию и маневрированию в районах интенсивного судоходства, а также выполнены артиллерийские стрельбы по воздушной и морской целям.

«Адмирал Эссен» является вторым сторожевым кораблем проекта 11356. Фрегат вооружен зенитной артиллерией, ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артустановкой калибром 100 мм, реактивной бомбовой установкой и крылатыми ракетами «Калибр». Он назван в честь адмирала Николая Оттовича фон Эссена, который в начале XX века командовал русским флотом Балтийского моря.

Первый корабль партии — «Адмирал Григорович». У кораблей этой серии скорость составляет 30 узлов, водоизмещение — около 4 тыс. т, автономность плавания — 30 суток.

В феврале 2018 года Россия отправила в акваторию Средиземного моря большой десантный корабль «Минск», напоминает «Ридус».