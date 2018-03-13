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Вооруженный «Калибрами» «Адмирал Эссен» взял курс на Средиземное море

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Фото: РИА Новости/Василий Батанов
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Вооруженный ракетными комплексами «Калибр-НК» российский фрегат «Адмирал Эссен» вышел в текущем году в первый дальний поход в Средиземное море. Об этом во вторник сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.

Корабль взял курс из Севастополя на черноморские проливы, передает «РИА Новости».

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Экипаж фрегата провел корабельные учения. Были отработаны задачи по поражению условного противника комплексом «Калибр-НК», плаванию и маневрированию в районах интенсивного судоходства, а также выполнены артиллерийские стрельбы по воздушной и морской целям.

«Адмирал Эссен» является вторым сторожевым кораблем проекта 11356. Фрегат вооружен зенитной артиллерией, ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артустановкой калибром 100 мм, реактивной бомбовой установкой и крылатыми ракетами «Калибр». Он назван в честь адмирала Николая Оттовича фон Эссена, который в начале XX века командовал русским флотом Балтийского моря.

Первый корабль партии — «Адмирал Григорович». У кораблей этой серии скорость составляет 30 узлов, водоизмещение — около 4 тыс. т, автономность плавания — 30 суток.

В феврале 2018 года Россия отправила в акваторию Средиземного моря большой десантный корабль «Минск», напоминает «Ридус».

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