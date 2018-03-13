Прямой эфир

Сенатор: РФ не производит газ «Новичок» и уничтожила все его запасы

0
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не только прекратила производство газа «Новичок», но и уничтожила все его запасы, сообщил российский сенатор, ветеран службы внешней разведки России (СВР) Игорь Морозов.

«Россия не только прекратила выпуск нервно-паралитических газов, в том числе «Новичка», но и полностью уничтожила все их запасы. Это было сделано в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей ОЗХО», — приводит слова Морозова РИА «Новости».

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о причастности России к совершенному 4 марта в Солсбери отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в России.

Премьер-министр Великобритании выдвинула две версии покушения на Скрипаля: либо это был акт государственного преступления со стороны России, либо Москва допустила утечку ядовитого вещества, которое и было использовано третьей стороной. Британское правительство ожидает разъяснений от России до вечера вторника. Мэй пообещала: если «заслуживающий доверия» ответ получен не будет, Великобритания проявит жесткие ответные меры в отношении РФ.

МИД России счел заявления Терезы Мэй о причастности к отравлению России сказками и цирковым шоу, назвав обвинения в адрес РФ провокационной информационно-политической кампанией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Итогом обвинений Мэй в адрес России может стать отзыв послов обеих стран
Сенатор: Запад обвиняет РФ по делу Скрипаля для усиления НАТО

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017