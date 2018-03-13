Сенатор: РФ не производит газ «Новичок» и уничтожила все его запасы

Россия не только прекратила производство газа «Новичок», но и уничтожила все его запасы, сообщил российский сенатор, ветеран службы внешней разведки России (СВР) Игорь Морозов.

«Россия не только прекратила выпуск нервно-паралитических газов, в том числе «Новичка», но и полностью уничтожила все их запасы. Это было сделано в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей ОЗХО», — приводит слова Морозова РИА «Новости».

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о причастности России к совершенному 4 марта в Солсбери отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в России.

Премьер-министр Великобритании выдвинула две версии покушения на Скрипаля: либо это был акт государственного преступления со стороны России, либо Москва допустила утечку ядовитого вещества, которое и было использовано третьей стороной. Британское правительство ожидает разъяснений от России до вечера вторника. Мэй пообещала: если «заслуживающий доверия» ответ получен не будет, Великобритания проявит жесткие ответные меры в отношении РФ.

МИД России счел заявления Терезы Мэй о причастности к отравлению России сказками и цирковым шоу, назвав обвинения в адрес РФ провокационной информационно-политической кампанией.