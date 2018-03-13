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Милонов предложил упоминать в СМИ санкции со словом «антироссийские»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов (ЕР) обратился к главе Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой обязать все российские СМИ указывать антироссийскую направленность введенных против РФ санкций при их упоминании в материалах.

«Прошу Вас рассмотреть целесообразность и возможность внесения изменений в действующие нормативные акты с целью дополнений всех сообщений в прессе и СМИ, касающихся темы санкций, специальной пометкой об их антироссийской направленности. Другими словами, каждое новостное упоминание понятия «санкции» должны дополняться словом «антироссийские», — говорится в обращении депутата.

В качестве примера депутат привел опыт внедрения правила для СМИ об обязательном указании принадлежности той или иной группировки к перечню группировок и объединений, запрещенных на территории России. По мнению парламентария, тема санкций Евросоюза и США против России «не находят в отечественных СМИ должного пояснения».

Ранее портал iz.ru сообщал, что Виталий Милонов предложил переименовать «коммунистические» острова Арктики в честь репрессированных и убитых советских ученых.

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