В Индии нашли древнюю статую бога Шивы
В Индии нашли древнюю статую танцующего бога Шивы. Археологи обнаружили ее на берегу пруда в деревне Бандха Пара.
Специалисты полагают, что фигура, которую изготовили в 7 или 8 веке н.э., украшала вершину древнего храма.
Артефакт достигает 1,2 м в высоту, 90 см в ширину.
Археологи также не исключают, что под местом, где стояла статуя, может скрываться храм, сообщает The New Indian Express.
Шива — один из главных богов в индуизме, который олицетворяет собой космическое сознание и статичное мужское начало Вселенной.
В храмовой иконографии выделяют 25 основных его форм, среди которых Натараджа. Обычно он изображается танцующим в ореоле из огня, подняв левую ногу и балансируя на теле демона или карлика.