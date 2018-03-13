В Индии нашли древнюю статую бога Шивы

В Индии нашли древнюю статую танцующего бога Шивы. Археологи обнаружили ее на берегу пруда в деревне Бандха Пара.

Специалисты полагают, что фигура, которую изготовили в 7 или 8 веке н.э., украшала вершину древнего храма.

Артефакт достигает 1,2 м в высоту, 90 см в ширину.

Археологи также не исключают, что под местом, где стояла статуя, может скрываться храм, сообщает The New Indian Express.

Шива — один из главных богов в индуизме, который олицетворяет собой космическое сознание и статичное мужское начало Вселенной.

В храмовой иконографии выделяют 25 основных его форм, среди которых Натараджа. Обычно он изображается танцующим в ореоле из огня, подняв левую ногу и балансируя на теле демона или карлика.