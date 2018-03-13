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Дзюба прокомментировал невызов в сборную России на товарищеские матчи

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Фото: ТАСС/ФК "Зенит"/Вячеслав Евдокимов
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, находящийся в аренде в тульском «Арсенале», прокомментировал состав сборной России на товарищеские матчи с командами Франции и Бразилии, в котором 29-летнего форварда не оказалось.

«Неожиданностью невызов не стал. Все остальное — без комментариев», — сказал Дзюба «Федеральному агентству новостей».

Матч Россия — Бразилия пройдет 23 марта в Москве, а игра Россия — Франция состоится 27 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что сборные России и Германии по футболу сыграют товарищеский матч в Лейпциге 15 ноября. 

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