Представлен официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года

Американский певец Джейсон Деруло представил официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Песня была опубликована на официальном канале артиста в YouTube.

Данная композиция прозвучит на открытии турнира 14 июня на стадионе «Лужники» перед матчем Россия – Саудовская Аравия.

Ранее 6 марта сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино снялись в видеоролике, посвященном 100 дням до начала чемпионата мира по футболу в России. Съемки проводились в зеленой гостиной Кремля в Москве.

Чемпионат будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны.