Мэй пояснила слова Джонсона о бойкоте Великобританией ЧМ-2018 в России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пояснила слова министра иностранных дел страны Бориса Джонсона об отказе от участия в чемпионате мира по футболу 2018 года в России в случае обнаружения «российского следа» в деле с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

По ее словам, Джонсон имел в виду сокращение делегации дипломатов и политиков, а не отказ от ЧМ сборной Англии.

«В зависимости от того, что выяснится в ходе расследования дела об атаке на двух человек в Солсбери, возможно, будет целесообразно рассмотреть вопрос о том, нужно ли министрам и другим чиновникам посещать чемпионат мира в России», — цитирует Мэй The Mirror.

4 марта в британском городе Солсбери были обнаружены без сознания на скамейке в парке экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. По данным медиков, мужчина и женщина были отравлены неизвестным веществом.

Во вторник Борис Джонсон заявил, что, если в деле об отравлении «окажется российский след», Лондон «даст ответ», а представить участие Британии в ЧМ «становится сложно».

«Мне кажется, сложно представить, чтобы Великобритания была представлена на чемпионате мира, как обычно», — сказал министр.

В Москве заявления Джонсона назвали дикостью, отметив, что обвинения в адрес РФ поступают, несмотря на отсутствие расследования данного дела.



«Такие заявления главы внешнеполитической службы — это просто какая-то дикость. Как человек, который не имеет отношения к правоохранительным органам, делает такие заявления? На основе чего? Прежде всего нужно проявить какие-то элементарные дознавательные действия», –– подчеркнула представитель МИДа.



Скрипаль ранее был фигурантом громкого дела о шпионаже в пользу Великобритании. Москва обменяла его на высланных из США граждан.





Мировое первенство по футболу пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля 2018 года.