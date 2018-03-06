Путин и Инфантино снялись в посвященном 100 дням до начала ЧМ ролике

Президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино снялись в видеоролике, посвященном 100 дням до начала чемпионата мира по футболу в России. Съемки проводились в зеленой гостиной Кремля в Москве.

В видео, опубликованном на официальном сайте ФИФА, снялись и знаменитые футболисты, которые представляют 32 страны — участницы турнира: Диего Марадона, Уэйн Руни, Роналдо и Дмитрий Аленичев. Легенды футбола набивают мяч 100 раз.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля текущего года на 12 стадионах в 11 городах страны.

Матч открытия мирового первенства пройдет на столичном стадионе «Лужники» 14 июня между сборным и России и Саудовской Аравии, напоминает «Спорт-Экспресс».

Председателем оргкомитета по подготовке чемпионата мира по футболу «Россия-2018» назначен заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.