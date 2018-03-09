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Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с немцами в Лейпциге 15 ноября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сборные России и Германии по футболу сыграют товарищеский матч в Лейпциге 15 ноября. Об этом заявили в Немецком футбольном союзе (DFB) в пятницу, 9 марта.

«Проведение домашних матчей сборной Германии в Гельзенкирхене и Лейпциге подчеркивает, что наша команда находится дома в любом регионе страны», – цитирует сообщение союза ТАСС.

В Гельзенкирхене 19 ноября «немецкая машина футбола» проведет встречу с голландцами.

3 марта защитник ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес, получивший травму в матче с «Уралом», вернется на поле только в апреле, заявил главный тренер армейского клуба.

Линия обороны — одна из самых проблемных у сборной России. Ранее травмы получили защитники Виктор Васин (ЦСКА) и Георгий Джикия («Спартак»). Оба рискуют пропустить домашний чемпионат мира.

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