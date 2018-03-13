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Пассажир упавшего в США вертолета мог задеть выключатель подачи топлива

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Выживший в крушении вертолета в Нью-Йорке пилот считает вероятным, что один из пассажиров задел сумкой переключатель экстренного выключения подачи топлива за секунды до падения вертолета.

Как сообщает AP, Национальный совет по безопасности на транспорте также изучает, почему надувное спасательное средство для чрезвычайных ситуаций не сработало должным образом и вертолет затонул.

Вертолет упал в пролив Ист-Ривер 11 марта. В результате катастрофы погибли пять человек.

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