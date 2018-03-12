Прямой эфир

Увеличилось число погибших при крушении вертолета в Нью-Йорке

0
Фото: REUTERS/Darren Ornitz
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших при крушении вертолета в Нью-Йорке возросло до пяти человек.

Двое из находившихся на воздушном судне погибли на месте, еще трое в критическом состоянии были доставлены в районные больницы.

В понедельник утром стало известно, что три человека с тяжелыми травмами погибли, сообщает NBC New York со ссылкой на чиновников.

Таким образом, из тех, кто был на борту, выжил только пилот, он госпитализирован.

Как ранее писал портал iz.ru, вертолет упал в пролив Ист-Ривер в воскресенье вечером в Нью-Йорке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пассажиры рухнувшего вертолета фотографировали Нью-Йорк
Один человек выжил при крушении вертолета в Нью-Йорке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017