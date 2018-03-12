Увеличилось число погибших при крушении вертолета в Нью-Йорке

Число погибших при крушении вертолета в Нью-Йорке возросло до пяти человек.

Двое из находившихся на воздушном судне погибли на месте, еще трое в критическом состоянии были доставлены в районные больницы.

В понедельник утром стало известно, что три человека с тяжелыми травмами погибли, сообщает NBC New York со ссылкой на чиновников.

Таким образом, из тех, кто был на борту, выжил только пилот, он госпитализирован.

Как ранее писал портал iz.ru, вертолет упал в пролив Ист-Ривер в воскресенье вечером в Нью-Йорке.