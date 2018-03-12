Пассажиры рухнувшего вертолета фотографировали Нью-Йорк

Власти Нью-Йорка сообщили, что после крушения вертолета в пролив Ист-Ривер неподалеку от Манхэттена были госпитализированы четыре человека, еще двое погибли. Рухнувший вертолет выполнял частный рейс, который был организован для проведения фотосъемки.

«На вертолете находились шестеро человек, включая пилота, который выбрался самостоятельно. Остальным пятерым этого сделать не удалось», — цитирует ТАСС начальника службы пожарной охраны мегаполиса Дэниела Нигро.

Он отметил, что двое из них погибли. Еще три человека были госпитализированы, их состояние оценивается как критическое.

Как информировал шеф полиции Нью-Йорка, вертолет принадлежит частной компании Liberty Helicopter, которая совершает чартерные рейсы над городом для съемки достопримечательностей и красивых пейзажей.

@cnn @FoxNews just witnessed a helicopter crash into the East River .. hope everyone’s ok. Caught it all on tape! pic.twitter.com/saHOMTLR69 — JJ Magers (@JJmagers) March 11, 2018

Ранее СМИ сообщили об увеличении числа жертв крушения до пяти человек.