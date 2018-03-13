Трамп громко заявил о провале расследования его связей с Россией

Президент США Дональд Трамп сообщил, что расследование о якобы связи его предвыборной кампании с Россией не дало никаких результатов. Американский лидер написал об этом в Twitter, используя лишь заглавные буквы.

«Комитет палаты представителей после 14 месяцев долгого и скрупулезного расследования не нашел доказательств связей или взаимодействия между кампанией Трампа и Россией в части влияния на президентские выборы-2016», — написал американский президент в Twitter.

THE HOUSE INTELLIGENCE COMMITTEE HAS, AFTER A 14 MONTH LONG IN-DEPTH INVESTIGATION, FOUND NO EVIDENCE OF COLLUSION OR COORDINATION BETWEEN THE TRUMP CAMPAIGN AND RUSSIA TO INFLUENCE THE 2016 PRESIDENTIAL ELECTION. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018

Как писал портал iz.ru, ранее конгрессмен Майк Конуэй сообщил, что комитет по разведке палаты представителей США не обнаружил доказательств связи предвыборной кампании Дональда Трампа с Россией.

Политик отметил, что в ближайшее время с итоговым докладом ознакомятся члены Демократической партии, которые внесут в документ коррективы, однако на его сути это не отразится.