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Трамп громко заявил о провале расследования его связей с Россией

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что расследование о якобы связи его предвыборной кампании с Россией не дало никаких результатов. Американский лидер написал об этом в Twitter, используя лишь заглавные буквы.

«Комитет палаты представителей после 14 месяцев долгого и скрупулезного расследования не нашел доказательств связей или взаимодействия между кампанией Трампа и Россией в части влияния на президентские выборы-2016», — написал американский президент в Twitter.

Как писал портал iz.ru, ранее конгрессмен Майк Конуэй сообщил, что комитет по разведке палаты представителей США не обнаружил доказательств связи предвыборной кампании Дональда Трампа с Россией.

Политик отметил, что в ближайшее время с итоговым докладом ознакомятся члены Демократической партии, которые внесут в документ коррективы, однако на его сути это не отразится.

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