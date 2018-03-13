Проигравшие выборы в Италии демократы перейдут в оппозицию

Проигравшая парламентские выборы в Италии Демократическая партия уходит в оппозицию и не войдет в правительственную коалицию, пишет La Stampa.

Как заявил на заседании временно исполняющий обязанности руководителя партии глава минсельхоза Маурицио Мартина, Демпартия продолжит «служить гражданам из оппозиции, исполняя роль парламентского меньшинства».

Первое место на парламентских выборах в Италии заняла объединенная коалиция правоцентристов, образованная партиями «Вперед, Италия», «Лига» и «Братья Италии», которая получила 37%.



