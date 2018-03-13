Прямой эфир

Проигравшие выборы в Италии демократы перейдут в оппозицию

0
Фото: Global Look Press/Giuseppe Ciccia
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проигравшая парламентские выборы в Италии Демократическая партия уходит в оппозицию и не войдет в правительственную коалицию, пишет La Stampa.

Как заявил на заседании временно исполняющий обязанности руководителя партии глава минсельхоза Маурицио Мартина, Демпартия продолжит «служить гражданам из оппозиции, исполняя роль парламентского меньшинства».

Первое место на парламентских выборах в Италии заняла объединенная коалиция правоцентристов, образованная партиями «Вперед, Италия», «Лига» и «Братья Италии», которая получила 37%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зампред ЕП заявил о необходимости прибегнуть к вето из-за санкций против РФ
Во Флоренции состоялся марш против расизма


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017