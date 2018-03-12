Зампред ЕП заявил о необходимости прибегнуть к вето из-за санкций против РФ

Страны Евросоюза, не согласные с политикой санкций в отношении РФ, должны прибегнуть к праву вето в Европейском совете, считает зампред Европарламента (ЕП), видный деятель влиятельного итальянского «Движения 5 звезд» (Д5З) Фабио Массимо Касталдо.

«Мы убеждены, что эти санкции не сыграли никакой положительной роли в продвижении к прагматичному разрешению разногласий, которые возникли между ЕС и Российской Федерацией. Мы считаем, что необходимо вновь запустить откровенный переговорный процесс, в ходе которого и одна, и другая сторона искренне заявили бы о своих интересах в игре и о взаимных позициях», — рассказал Касталдо в интервью «РИА Новости».

По его мнению, таким образом можно было бы также способствовать окончательной деэскалации конфликта на Украине.

Как сообщил зампред ЕП, антироссийские санкции нанесли серьезный ущерб торговым отношениям между ЕС и РФ, а также малым и средним предприятиям Италии и Европы в целом.

По словам Касталдо, в случае, если «пятизвездочники» смогут войти в новое правительство Италии, они намерены предложить европейским партнерам пересмотреть санкции против России.

Как сообщал портал iz.ru, по итогам парламентских выборов в Италии победу одержала правоцентристская коалиция во главе с «Лигой» Маттео Сальвини, набрав 37% голосов избирателей, а «Движение 5 звезд» — 32%.

Европейский союз (ЕС) ввел санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в марте 2014 года.