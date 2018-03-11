Во Флоренции состоялся марш против расизма

Более 10 тыс. человек приняли участие в антирасистском марше во Флоренции. Шествие прошло в память об убитом сенегальском уличном торговце. В понедельник местный житель застрелил Иди Диене на мосту в центре города. Манифестанты несли баннеры и плакаты против ксенофобии и насилия. Лозунги гласили: «Спокойной ночи, брат», «Я не боюсь», «Хватит расизма в Италии».

К мирному шествию присоединились президент Тосканы и мэр Флоренции. Атмосфера демонстрации была спокойной, маршрут охранялся силами правопорядка. В городе состоится еще одна акция памяти, когда пройдут похороны Иди Диене.

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