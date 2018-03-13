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«Нафтогаз» оценил сумму иска к России из-за потери активов в Крыму

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Фото: РИА Новости
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Коммерческий директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о взыскании с России $8 млрд компенсации из-за потери активов в Крыму, однако отметил, что не знает, как получить деньги в случае удовлетворения требований.

Напомним, главным активом «Нафтогаза» в Крыму был «Черноморнефтегаз». После того как Крым вошел в состав России в 2014 году, его имущество было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании — крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз», передает «Федеральное агентство новостей».

Рассмотрение иска «Нафтогаза» к России пройдет в мае 2018 года. «Нафтогаз» подал иск к России в Международный трибунал при постоянной палате третейского суда в Гааге в 2017 году. Ранее сообщалось, что Европейская комиссия (ЕК) готова возобновить трехсторонние переговоры по поставкам газа в формате Украина–ЕК–«Газпром».

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