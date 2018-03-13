Иностранцам запретят быть доверенными лицами кандидатов в президенты

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России подготовила предложения по корректировке действующего законодательства.

Речь идет о внесении поправок в законы «О средствах массовой информации», «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», «О безопасности» и «О парламентском расследовании».

В частности, планируется запретить иностранцам выступать доверенными лицами кандидатов в президенты. Комиссия также готовит законодательное определение понятия «вмешательство в суверенитет».

Предложения будут представлены после президентских выборов. Как заявила «Известиям» сенатор Ирина Гехт, по итогам избирательной кампании могут быть сформулированы и предложения в сфере IT-технологий.

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Законы сориентируют на безопасность