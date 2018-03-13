Прямой эфир

Иностранцам запретят быть доверенными лицами кандидатов в президенты

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России подготовила предложения по корректировке действующего законодательства. 

Речь идет о внесении поправок в законы «О средствах массовой информации», «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», «О безопасности» и «О парламентском расследовании». 

В частности, планируется запретить иностранцам выступать доверенными лицами кандидатов в президенты. Комиссия также готовит законодательное определение понятия «вмешательство в суверенитет». 

Предложения будут представлены после президентских выборов. Как заявила «Известиям» сенатор Ирина Гехт, по итогам избирательной кампании могут быть сформулированы и предложения в сфере IT-технологий.

Подробнее — в материале «Известий»:

Законы сориентируют на безопасность

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава ЦРУ подозревает «вмешавшихся» в выборы россиян в связах с Кремлем
Путин заявил об отсутствии у РФ глобальных инструментов в киберпространстве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017