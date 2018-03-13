Первый президент Украины призвал исключить Кучму из Минских переговоров

Леонид Кучма должен быть исключен из переговорного процесса в Минске. С таким заявлением выступил первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его мнению, в процессе не должно быть представителей, у которых нет государственных полномочий, передает «Газета.ру» со ссылкой на украинские СМИ.

«При всем уважении к Леониду Даниловичу, он не является действующим президентом. Поэтому необходимо поднять уровень должностных лиц хотя бы до уровня министров иностранных дел», — заявил Кравчук.

Первый президент отметил, что в этом случае документы минского формата приобретут статус международных и их можно будет ратифицировать.