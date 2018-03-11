Могерини назвала условие поддержки ЕС ввода миротворцев ООН в Донбасс

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз поддержит ввод миротворцев ООН в Донбасс в том случае, если это поможет в реализации Минских соглашений и урегулировании конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью дипломата украинскому информагентству УНИАН. Могерини напомнила, что решение о вводе миротворческой миссии принимается в ООН, а не Евросоюзом.

«Мы хотели бы, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине имела полный доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы, в соответствии со своим мандатом. Если бы миссия, согласованная Советом Безопасности ООН, могла бы всё это ускорить и помочь продвижению реализации Минских соглашений, мы бы, конечно, были только «за», — заключила она.

Ранее стало известно, что украинские власти намерены настойчиво добиваться размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе на приемлемых для Киева условиях. В январе глава МИД Германии заявил о необходимости размещения вооруженных миротворцев на всей территории Донбасса.

С инициативой о введении миротворцев в Донбасс выступил в сентябре президент России Владимир Путин, предлагалось разместить их в местах нахождения наблюдателей ОБСЕ. Украинские власти выступили против российского плана введения миротворцев, настаивая на размещении миротворцев по границе с Россией. Российский МИД назвал позицию Киева бесперспективной.