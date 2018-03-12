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В Германии в возрасте 96 лет умер «бухгалтер Освенцима»

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Фото: Global Look Press/Tobias Schwarz
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Бывший офицер СС Оскар Гренинг умер в Германии в возрасте 96 лет. Он известен как «бухгалтер Освенцима», так называли его журналисты.

Гренинг был осужден в июле 2015 года на четыре года тюрьмы. Следствие сочло его причастным к гибели как минимум 300 тыс. человек.

Эсэсовец работал в Освенциме (Аушвиц-Биркенау) в 1944 году и изымал у прибывавших в концлагерь узников личные вещи. Деньги и ценности направлял в Берлин, иногда доставлял их лично.

Гренинг умер в больнице 9 марта, о чем прокуратуру письменно уведомил адвокат осужденного, сообщает Spiegel.

Аушвиц-Биркенау — комплекс немецких концлагерей и лагерей смерти, построенный в 1940 году на территории Польши возле города Освенцим. За время существования «фабрики смерти» здесь убито около 1,4 млн человек, из которых около 1,1 млн составили евреи.

Как писал iz.ru, престарелый эсэсовец так и не попал за решетку: сначала он подал судебную жалобу с просьбой отложить отбывание наказания, а потом попросил суд о помиловании

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