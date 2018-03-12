«Россия станет одним из лидеров агропромышленного рынка»

Президент РФ Владимир Путин посетил Краснодар, где принял участие во Всероссийском форуме сельхозпроизводителей и осмотрел Национальный центр зерна. Глава государства поручил улучшить качество продукции агросектора, чтобы расширить российское присутствие на внешнем рынке. Основная цель — экспортировать продукции больше, чем импортировать. Во время визита Владимир Путин также прокомментировал дело экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которое сейчас расследуется в Великобритании.

В Национальном центре зерна президент ознакомился с селекционными достижениями научно-исследовательского института и встретился с сотрудниками предприятия. Сейчас здесь работает около 600 специалистов, которые ведут разработки в области селекции зерновых культур, ресурсосберегающих систем земледелия и воспроизводства естественного плодородия почв и защиты растений.

Во время осмотра комплекса журналисты BBC спросили у президента, несет ли Россия ответственность за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии.

— Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать, — заметил российский лидер, напомнив, что он приехал в Краснодар, чтобы заняться вопросами аграрного сектора.

Встретившись с сотрудниками Национального центра зерна, глава государства поинтересовался, как им работается в современных условиях. Виктор Дьяченко из Ростовской области рассказал президенту, что каждый год предприятие, на котором он трудится, выращивает около 14–15 новых сортов. А современная краснодарская селекция позволила достичь средней урожайности порядка 80 центнеров с гектара.

Глава государства отметил, что это хороший результат.

Виктор Дьяченко пояснил, что показатели урожайности этих сортов конкурируют и превосходят показатели канадской, немецкой и французской пшеницы.

Вопросы роста аграрного сектора глава государства обсудил и на форуме сельхозпроизводителей. Президент заявил, что Россия полностью обеспечивает себя продовольствием, и поблагодарил аграриев за работу.

— Российский АПК за последние годы кардинально изменился, стал глобально конкурентоспособным и высокотехнологичным, одним из драйверов роста всей российской экономики. Когда это вообще можно было представить? Говорю и сам своим ушам не верю, — заметил президент. — Еще совсем недавно, помните, как говорили о сельском хозяйстве. Теперь это, слава богу, в прошлом. Объем сельскохозяйственного производства в России растет пять лет подряд начиная с 2013 года.

По данным, которые привел глава государства, в 2017 году рост составил 2,4%, а в целом за предыдущие четыре года — 3,4%.

— По уточненным данным (вы тоже наверняка это знаете) урожай прошлого года 135,4 млн. Это, конечно, удивительный результат, — отметил Владимир Путин, заявив, что еще в 2000-м такое «в голову не могло прийти».

Успехи важны, однако главное — новые задачи, которые сегодня стоят перед отраслью. И их несколько, подчеркнул президент. Необходимо постоянно повышать качество российской продукции, наращивать конкурентоспособность отечественных предприятий, в том числе на зарубежных рынках.

— По сравнению с 2000 годом экспорт сельхозпродукции и продуктов питания вырос (страшно называть такую цифру) в 16 раз. Просто удивительно. Сегодня он на треть превышает доходы от экспорта вооружений и военной техники. Помню, два года назад я говорил о том, что невероятно, но по объему экспорта АПК сравнялся с экспортом вооружений. Сегодня он превышает на треть: 20,7 млрд — это экспортная выручка АПК, а ОПК — 15,6 млрд, — привел данные президент.

Еще 20 лет назад наша страна активно закупала зерно за границей, а сегодня Россия находится на первом месте по экспорту пшеницы и втором — по поставкам зерновых в целом, подчеркнул Владимир Путин.

— Миф о вечном депрессивном состоянии уже никому не интересен. Уверен, что уже в ближайшие годы Россия станет одним из лидеров глобального агропромышленного рынка. Как вы, может быть, обратили внимание, я говорил в послании, через четыре года мы планируем поставлять на мировые рынки больший объем продовольствия, чем ввозить в страну. То есть Россия станет нетто-экспортером продовольствия, — отметил глава государства.

Владимир Путин напомнил, что в прошлом году был введен и механизм льготного кредитования аграриев по ставке до 5%. В итоге за 2017 год объем инвестиционных кредитов сельхозпредприятиям вырос в три раза.

— В то же время малые предприниматели говорят о трудностях при получении льготных кредитов, — заметил президент. — Уже говорил об этом и хочу еще раз повторить, я прошу правительство проанализировать эту ситуацию, посмотреть, какие решения здесь необходимо предложить.

Остро стоит вопрос и с землей после изменения закона, по которому она предоставлялась для фермеров. Несколько лет назад было изъято положение, согласно которому земля предоставляется без тендерных процедур, в том случае если нет других заявок от фермеров.

— Мы договорились с министром сельского хозяйства, у него такое поручение есть, мы вернемся к норме, которая была зафиксирована в законе о выделении земли фермерам ранее. Мы вернем это положение, — пообещал Владимир Путин.

По его словам, необходимо повышать качество жизни людей на сельских территориях. Речь о шаговой доступности медицины в первичном звене здравоохранения, о строительстве и оснащении новым оборудованием сельских школ, домов культуры, газификации сел и их снабжении питьевой водой. Нужно также ускорить развитие сети телекоммуникаций, улучшить состояние местных и региональных автомобильных дорог, уточнил глава государства.