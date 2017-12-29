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Президент обсудил кредитование агросектора

Владимир Путин подвел итоги года в сельском хозяйстве с главой Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым
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Фото: ТАСС/Климентьев Михаил
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Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем правления Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым. Главе государстве доложили о положительном эффекте механизма льготного кредитования сельхозпроизводителей. Всего же банк выдал кредитов на сумму более 1 трлн рублей.

— По результатам работы, про кредитный портфель прошу рассказать и по основным направлениям, прежде всего по поддержке сельского хозяйства. Знаю, что вы хотели рассказать про поддержку малых форм на селе, — начал встречу Владимир Путин.

Дмитрий Патрушев поблагодарил президента за поддержку и докапитализацию банка, которая, в свою очередь, позволяет в полном объеме кредитовать агропромышленный комплекс.

— По темпам кредитования мы опережаем рынок. Кредитный портфель Россельхозбанка уже превышает 1,9 трлн рублей. По кредитованию АПК мы занимаем более 30% всего российского рынка, и кредитный портфель Россельхозбанка в АПК приближается к отметке 1,2 трлн рублей. Владимир Владимирович, мы остаемся основным банком, который кредитует сезонные полевые работы. Это то направление кредитования, которое в принципе обеспечивает хороший урожай, который наблюдается в Российской Федерации, — рассказал глава банка.

Руководитель Россельхозбанка сообщил, что механизм льготного кредитования, который был запущен по поручению президента, серьезно снижает издержки агропредпринимателей. По этому финансовому механизму сельхозтоваропроизводители получают кредиты по ставке не более 5% годовых.

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