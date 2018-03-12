Жить по Табакову

Народный-пренародный, великий-превеликий, а он о себе говорил просто: «Артист Олег Табаков». Без званий, регалий и заслуг. Так он представлялся министрам, журналистам, президентам. Олег Павлович Табаков, родом из Саратова, сделал за свою жизнь для российского театра столько, сколько под силу было только титанам — Станиславскому, Немировичу-Данченко, Ефремову.

Он единственный руководил двумя театрами — «Табакеркой» и МХТ имени Чехова. Когда не стало его учителя Олега Николаевича Ефремова, возглавил коллектив, оставшийся без вождя. Немногие верили, что Табаков сдюжит. А он впрягся в этот воз и сделал из него локомотив.

— Театр обновляется не в результате назначений или перемещений, — считал Табаков. — Театр обновляется, когда в нем появляется спектакль, который все хотят увидеть.

И таких спектаклей в театрах Табакова была масса. Люди спешили увидеть любую новую постановку, по несколько раз ходили на постоянный репертуар. Все в театре знали, что у Табакова один главный праздник — дни предварительных продаж билетов. Очереди, за которыми худрук наблюдал из окна своего кабинета, были для него бальзамом на душу.

Работать у Табакова, учиться у Табакова было знаком качества. Он воспитал плеяду своих звезд, среди которых Владимир Машков, Евгений Миронов, Андрей Смоляков, Марина Зудина, Сергей Безруков, Александр Мохов, Михаил Хомяков, Евдокия Германова, Ирина Апексимова, Василий Мищенко, Сергей Газаров, Елена Майорова и многие другие. Первым стал приглашать в труппу МХТ любимцев публики. Так в театре появились Хабенский, Пореченков, Трухин, Кравченко. Первым дал возможность зрителям увидеть другой МХТ — дерзкий, провокационный, современный.

У него начинали Кирилл Серебренников, братья Пресняковы, Константин Богомолов. В спектакле последнего «Дракон» Табаков сыграл свою последнюю роль, и эта постановка стала отличной возможностью уверовать в могучую школу русского психологического театра. Каждое появление этого обаятельнейшего, несмотря на все грехи, персонажа было зрительским праздником, наслаждением выдающимся лицедейством.

Миллионы зрителей большой страны знали Табакова по кино. Экранизация пьесы Виктора Розова «В поисках радости», снятая режиссерами Григорием Натансоном и Анатолием Эфросом («Шумный день»), прославила молодого актера и молодой театр «Современник». Паренек, который, как врага в Гражданскую, рубит отцовской шашкой полированный шкаф, стал символом молодежного бунтарства 1960-х.

Режиссера 12-серийной шпионской саги «Семнадцать мгновений весны» Татьяну Лиознову часто упрекали в том, что образы деятелей Третьего рейха получились в фильме слишком человечными. Первым в этом списке упоминался герой Табакова — красавец и интеллектуал. Актер оказался так похож на реального бригаденфюрера СС, что после выхода фильма получил письмо из Германии от племянницы Шелленберга. В послании говорилось, что семейство неоднократно пересматривало фильм, чтобы еще раз взглянуть на «дядю Вальтера».

В телевизионном художественном фильме-мюзикле режиссера Леонида Квинихидзе «Мэри Поппинс, до свидания» Табаков играет всего лишь в нескольких эпизодах, но как! Вряд ли Олег Павлович, соглашаясь на тираническую роль ужасной няни, имел в виду устранение партнеров. Но это произошло. Когда в кадре блистательный Табаков, остальных просто не замечали.

Год назад легендарная «Табакерка» отметила свой 30-летний юбилей. Праздник совместили с новосельем. Табаков же ко всем своим заслугам еще и гениальный строитель. Он вывел свой театр из подвала на новую современную сцену, какой в Москве аналогов нет. Построил фабрику по производству декораций, бутафории, мебели для театра и любовно назвал ее «наша Ижорка». Сейчас полным ходом идет строительство еще одной сцены МХТ имени Чехова. Новое здание появится рядом с метро «Коломенская». Но главной мечтой мастера было построить театральную школу, в которой бы он растил и воспитывал себе смену. Многие не верили, что ему удастся это. Но для Табакова невозможного не было.

В итоге построил театральный колледж, как он говаривал, «имени себя». Это буквально перевернуло систему профессионального актерского образования. Ноу-хау Табакова заключалось в том, что выпускники получали аттестат о среднем образовании и диплом актера, с которым могли трудоустраиваться в любой театр, не штурмуя театральные вузы. Да и зачем, когда ты ученик Табакова?

— Я представляю, какое количество его учеников — мегазвезд, просто звезд и прекрасных артистов сейчас ищут встречи друг с другом, чтобы вместе сесть и поговорить об Олеге Павловиче, — сказал «Известиям» заслуженный артист России Александр Мохов.

— Мы всегда чувствовали себя, как в семье, — вторит коллеге заслуженный артист Анатолий Белый. — Он всем всегда помогал, без лишнего пафоса, скромно, по-тихому. Доставал из собственного кошелька и помогал.

Как любил говорить сам Олег Павлович, «надо платить по счетам. Так уж вышло, что это выпало на наше время. У нас есть возможность это сделать сейчас, значит, будем делать». И делал.